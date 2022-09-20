Badminton müsabakaları neticesinde dereceye giren sporcular, düzenlenen ödül töreni ile madalyalarını aldı.

Yalova’yla ilgili akademik araştırmalara nakdi destek verilecek

Yalova’yla ilgili akademik araştırmalara nakdi destek verilecek

Afyonkarahisar’da spor faaliyetlerini tüm hızıyla devam ediyor. Tınaztepe Spor Salonunda düzenlenen Zafer Haftası Badminton Turnuvası yoğun ilgi gördü. 16 farklı kategoride düzenlenen müsabakalarda 55 sporcu kıyasıya yarıştı.

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