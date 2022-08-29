Bolu’da 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yılında Kızılay’ın düzenlediği etkinlikte gönüllü 100 kişi kan verdi.

Bolu’da 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yılında Kızılay’ın düzenlediği etkinlikte gönüllü 100 kişi kan verdi.

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100’üncü yılı dolayısıyla Kızılay Bolu Şubesi farkındalık oluşturmak için gönüllü 100 kişiden kan bağışı etkinliği düzenledi. 17 Temmuz Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen etkinlikte gönüllü kişiler sabahın erken saatlerinde gelerek kan bağışında bulundu.

Etkinlikle ilgili konuşan Kızılay gönüllüsü Tuğba Ulusoy, “30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yılında yüz kişiye kan verdiriyoruz. Bir farkındalık oluşturmak istedik. Çünkü kan vermek bizler için çok önemli. Verilen kanlar 3 kişinin hayatını kurtarıyor. Ayrıca alınan kanlar üzerinde çalışılarak bulaşıcı hastalıklar ile kan grubunuz tespit ediliyor. Formlarda koşulları tutan hastalarımızdan, yakın zamanda Covid geçirmemiş ve kronik hastalığı olmayanlardan alıyoruz. Koşulları uygun olanlardan kan alma işlemini gerçekleştiriyoruz” dedi.