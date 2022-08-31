Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde, Mut Taşhan’da ‘Taş Boyama Atölyesi’ düzenlendi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde, Mut Taşhan’da ‘Taş Boyama Atölyesi’ düzenlendi.

Çok sayıda çocuk ve ailesinin katıldığı etkinlikte, minik eller taşların üzerinde şanlı Türk bayrağının motiflerini işleyerek, Zafer Bayramı’nın 100. yılını kutladılar. Taşhan’da ayrıca şiir dinletisi ile ’Atatürk’ün sevdiği türküler’ konseri gerçekleştirildi.

Etkinlik hakkında bilgi veren Mersin Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Selahattin Arslan, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yılını kutlamanın büyük anlam ifade ettiğini belirterek, “Bu konuda Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mut’ta üzerine düşen görevi hem ilçe merkezindeki etkinlikler hem de Kozlar Mahallesi’ndeki etkinlikler ile yerine getirdi. Başkanımıza bu konuda teşekkür ediyoruz. Mut halkı da bu durumdan son derece memnun” dedi.

“Kızım için de bizim için de çok güzel bir gündü”

Etkinliğe kızı ile birlikte katılan Ayşe Uzun isimli vatandaş, “Taşhan bizim için, Mut halkı için sosyalleşmenin yaşandığı bir yer. Hem tarihi dokusu ile hem de 30 Ağustos dolayısıyla buraya geldik. Taş boyama etkinliğinin olduğunu biliyorduk. Kızım için de bizim için de çok güzel bir gün” diye konuştu. Mersin Büyükşehir Belediyesinin Mut’taki hizmetlerinden memnun olduğunu da ifade eden Uzun “Yazlık sinemalar bizim için çok keyifli geçiyor. Aynı zamanda konserler ve üretici kadınların yaptığı işler de çok keyifli” ifadelerini kullandı.