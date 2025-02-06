Yunusemre Belediyesi ve Elginkan Vakfı işbirliği ile Yunusemre Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personellerine öfke kontrolü eğitimi verildi.

Yunusemre Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nde görev yapan personellere Öfke Kontrolü Etkili İletişim konularında eğitim düzenlendi. Yunusemre Belediyesi ve Elginkan Vakfı işbirliği ile Manisa Ümmehan Elginkan Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi’nde İletişim ve Beden Dili Uzmanı Dilek Selçuk tarafından verilen eğitimde zabıtaların yaşadıkları ve yaşayabilecekleri durumlar karşısında öfke kontrollerini nasıl sağlaması gerektiği ve stres anında nasıl başa çıkması gerektiği anlatıldı. Düzenlenen eğitimler kapsamında Yunusemre Belediyesi Zabıta Müdürlüğü bünyesinde görev yapan 95 zabıta 2 grup halinde eğitimlerini tamamlarken; 45 zabıta ilerleyen süreçte eğitimlerini tamamlayıp, zor insanlarla iletişim ve stres yönetimi konularında kendilerini geliştirmiş olacak.