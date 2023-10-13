DÜZCE(İHA) –Düzce Belediyesi zabıta personeline Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun dahilinde fiyat etiketi ve tüketiciyi bilinçlendirme konuları üzerine bilgilendirme yapıldı.

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personellerine, hizmet alanı içerisinde yer alan işletmelere yönelik yapılan denetimlerde dikkat edilmesi gereken hususlar ve tüketicilerin bilinçlendirilmesine yönelik çalışmaların ne şekilde yapılması gerektiğe dair eğitim gerçekleştirildi.

Ticaret İl Müdürü Çiğdem Acar ve Zabıta Müdürü Selçuk Yıldırım başkanlığında gerçekleştirilen ve Ticaret İl Müdürlüğü personelleri Salih Öztürk ve Duygu Tezel Çakır tarafından Belediye Meclis Toplantı salonunda düzenlenen eğitimlerde; 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında fiyat etiketi ve tüketiciyi bilinçlendirme konuları ele alındı.