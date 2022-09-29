Şüphelinin motosikletinde yapılan aramada pense, hortum ve benzin bidonu ele geçirildi.

Sabahleyin hırsızlık olayının fark edilmesi üzerine olay polise bildirildi. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis şüpheli M.D.’yi gözaltına aldı.

Alınan bilgiye göre, dün akşam saat 20.30 sularında, belediyenin araç parkına motosikletiyle gelen bir kişi, Erzin Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne ait motosikletten benzin çaldı.

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