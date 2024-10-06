Antalya’da zabıta ekipleri ile birlikte kahvaltı yaparak karnını doyuran ve anahtarlarla oynayan karga zabıtanın maskotu oldu.

Antalya’nın Serik ilçesinde bir karga, güne Serik Belediyesi Zabıta Ofisi’nde kahvaltıyla başlıyor. Zabıta ekiplerinin elinden beslenen ve karnını doyuran karga, anahtarlarla oynayarak ekiplerin maskotu oldu. Boğazkent sahilinde görev yapan zabıta ekipleri, karga ile aralarında bir bağ kurduklarını belirterek karga için günlük kahvaltılık ürünler getirerek elleriyle beslediklerini söylediler.

Birlikte kahvaltı yapıyorlar

Karganın son zamanlarda sık sık gelerek kendileri ile kahvaltı yaptığını belirten Zabıta görevlisi Salih Demir, “Kargayla aramızda çok güzel bir bağ oluştu. Özellikle bugünlerde daha çok sık gelmeye başladı. Geldiği zamanlarda kahvaltısını bizimle beraber yapıyor ve karnını doyuruyor. Böyle giderse çay içmeye de başlayacak bizimle” diye konuştu.