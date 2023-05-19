Bayburt Belediyesi zabıta ekiplerince, Sentetik Semt Sahası’nda düzenlenen 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’na katılan vatandaşlara Türk Bayrağı dağıtımı gerçekleştirildi.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Bayburt’ta da coşkuyla kutlanıyor. Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

“19 Mayıs 1919 tarihi, Samsun’dan başlayan ve işgal kuvvetlerini vatanımızdan atmak için yürüttüğümüz İstiklal Mücadelemizin, milli bağımsızlık hareketimizin sembolüdür. 19 Mayıs Türk Milletinin dünyaya emperyalizmin yenilebildiğini gösterdiği gündür. 1000 yıllık tarih boyunca Anadolu’yu vatan yapan milli ruhun tarihe ve bu topraklara mührünü vurduğu gündür. Bu şuurla yetişen gençlerimiz inşallah bu milli ruhu sonraki nesillere taşıyacaktır.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Milletin bağımsızlığını, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır’ ifadesiyle çıktığı bu yolda milletimizin azmi ve kararlılığı dün olduğu gibi bugün de vatanımızın en büyük güvencesidir. Atatürk, Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı 19 Mayıs’ı gençlerimize bayram olarak armağan etmiştir. 104 sene önce yakılan bağımsızlık meşalesini Cumhuriyetimizin teminatı gençlerimiz taşımaya devam edecek ve hep daha ileriye gidecektir.

Bu vesile ile aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyor, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun.”