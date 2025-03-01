Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Ramazan ayında yoğunluğun artığı tatlı imalatı yapan işletmelere yönelik sıkı denetim gerçekleştirdi. İşletmelerin imalat alanlarını inceleyen ekipler, gıda ürünlerinin saklama şartları için uyarılarda bulundu.

Haliliye Belediyesi, Ramazan ayının gelmesiyle tatlı imalatı yapan işletmelere yönelik denetimlerini artırdı.

Vatandaşların sağlıklı ve güvenli gıdalara erişebilmesi için denetimlerini titizlikle sürdüren zabıta müdürlüğüne bağlı ekipler, tatlı imalatı ve satışı yapan işletmelere yönelik hijyen, ruhsat ve gramaj denetimi gerçekleştirdi. Ramazan ayının gelmesiyle artan tatlı talebini göz önünde bulundurarak vatandaşların yoğun şekilde alışveriş yaptığı işletmeleri inceleyen zabıta ekipleri, imalat ve satış yerlerinde hijyen denetimini sağladı. Zabıta tarafından işletmelerin genel temizlik durumları, kullanılan malzemelerin sağlıklı olup olmadığı, çalışanların hijyenik şartlara uygunluğu, gıda üretim alanlarının sterilizasyonu ve iş yerlerinin ruhsat durumları kontrol edildi. Gıda üretimi sırasında kullanılan ve satışı yapılan ürünlerin son kullanma tarihlerini ve saklama şartlarını da kontrol eden ekipler, işletme sahiplerine kurallara uyulması için uyarılarda bulundu.

Halk sağlığı için denetimlerin Ramazan ayı boyunca titizlikle yürütüleceğini açıklayan Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, vatandaşların karşılaştıkları olumsuzlukları belediyenin iletişim merkezi aracılığıyla bildirebileceklerini kaydetti.