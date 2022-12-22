Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, kent merkezinde temel gıda ve tüketim ürünlerinin satıldığı marketlere yönelik denetimlerine aralıksız devam ediyor.

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, kent merkezinde temel gıda ve tüketim ürünlerinin satıldığı marketlere yönelik denetimlerine aralıksız devam ediyor.

Vatandaşların mağduriyet yaşamaması ve halk sağlığının korunmasına yönelik gıda ve hijyen noktasında sıkı takibini devam ettiren Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, marketlere yönelik denetimler gerçekleştirdi.

Cedidiye Mahallesinde yabancı uyruklu şahısların işlettiği iki markette tarihi geçmiş ürün olup olmadığını denetleyen ekipler, aynı zamanda hijyen yönünden de detaylı inceleme de bulundu.

Yapılan denetimlerde herhangi bir olumsuz durum ile karşılaşılmazken, zabıta ekipleri tarafından, gerek tarihi geçmiş ürün satışı olmamasından gerekse de hijyen konusunda azami özen gösterildiğinin tespitinden ötürü duyarlı çalışmalarından ötürü işletme sahiplerine teşekkür edildi.