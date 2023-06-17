Bilecik’te bugün sınava giren öğrencilerin sınav telaşı yaşanırken, zabıta ekipleri okul yakınlarındaki inşaatlarda ses konusunda özverili çalışma yaptı

Bilecik il genelinde binlerce lise son öğrencisi Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girerek, anne, babaları ve yakınları okul önlerinde heyecanlı bekleyişe girdi. Bilecik Yavuz Selim Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi’nde sınava girecek bir öğrenci kimliğini evde unutunca asayiş ekipleri genci hemen nüfus müdürlüğüne yetiştirdi. Sınava 10 dakika kala genci okuldan alan ekipleri hemen evrakı alarak sınava yetiştirdi.

Bilecik Belediyesine bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri dört bir koldan kentte sınav yapılan okulların yakınlarında inşaatlara denetime çıktı. Ekipleri inşaatlarda çalışarak gürültü yapan işçilere İl Sınav Koordinasyon Kurulu kararınca Kabahatler Kanunun 36/1 maddesinde 617 TL idari para cezası uygularken, sınav sonuna kadar çalışmaları durdurdu.