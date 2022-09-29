Van’ın Merkez İpekyolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yerde bulunan 2 bin 360 TL’yi sahibine teslim etti.

Van’ın Merkez İpekyolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yerde bulunan 2 bin 360 TL’yi sahibine teslim etti.

Zabıta ekipleri, Van’ın merkez çarşısında uygulama yaptıkları sıra içerisinde kimlik kartları ile bir miktar paranı olduğu cüzdan buldular. Cüzdanı sahibine ulaştırmak için İl Emniyet Müdürlüğü, İl Nüfus Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Göç İdaresi Müdürlüğü ve Erzurum’da bulunan İran Başkonsolosluğu ile yapılan görüşmeler neticesinde İran uyruklu Amır Raşekhıma Şouleh’e ait olduğu tespit edildi.

“Zabıta ekipleri bulunan parayı sahibine teslim etti”

Ekiplerin vatandaşla yaptığı güvenlik sorularının ardından İpekyolu Belediyesi hizmet binasına davet edilerek, tutulan tutanak karşılığında cüzdan sahibine teslim edildi. Van’a turist olarak gelen Amır Raşekhıma Şouleh ise cüzdanına ve kartlarına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu ifade ederek ekiplere teşekkürlerini bildirdi.