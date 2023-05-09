Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri İl Emniyet Müdürlüğü ile ortaklaşa denetim düzenledi. İstanbul ve Gaziantep Caddesi’ne giren motosikletleri denetleyen ekipler, kural dışı davrananlara cezai yaptırım uyguladı.

Düzce Belediyesi şehir yaşamında huzur ve güveni sağlamak için denetimlerine düzenli olarak devam ediyor. Yayalar ile bisikletlilere tahsis edilen İstanbul ve Gaziantep Caddelerine girişi yasak olan motosikletlere denetim düzenleyen Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İl Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri ile ortaklaşa kural dışı hareket eden motosiklet sürücülerine cezai uygulama yaptı. Kabahatler Kanunu çerçevesinde işlem yapan ekipler, yayaların kullanımına tahsis edilen caddelere motorlu araçlarla girilmemesi konusunda bir kez daha vatandaşlara çağrıda bulundu.