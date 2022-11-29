Samsun’da zabıta ekipleri tarafından yapılan market denetiminde son tüketim tarihi geçmiş ürünlere el konuldu.

Samsun’da zabıta ekipleri tarafından yapılan market denetiminde son tüketim tarihi geçmiş ürünlere el konuldu.

İlkadım Belediyesi ekipleri marketler zincirlerine yönelik fiyat denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde hijyen kuralları, ürünlerin son kullanma tarihleri, reyon fiyatları ile kasa fiyatlarının karşılaştırılması gibi denetimlerin yanı sıra fahiş fiyat denetimi de yapıldı. Son zamanlarda belediye iletişim merkezine vatandaşlar tarafından gelen şikayetleri değerlendiren ekipler, marketlerde fiyat ve etiketleri kontrol etti. Market raflarını dolaşarak etiketleri inceleyen ekipler fahiş oranda fiyat artışının yanı sıra ürünlerin son kullanma tarihi ve rutin kontrollerini de ihmal etmedi. Denetimde son kullanım tarihi geçtiği belirlenerek el konulan; hazır yiyecek, pasta malzemesi, kaşar peyniri, et ve tavuk ürünleri İlkadım Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince imha edildi.

“Haksız kazanç elde etmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz”

Zabıta ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Haksız kazanç elde etmek üzere çeşitli ürünlerde fiyat artışı yapmak isteyenlerle mücadelemizi aksatmıyoruz. Zabıta ekiplerimiz ilgili kurumlarla koordineli bir şekilde bu çalışmalarını sürdürüyor. İşletmeler ve marketler belirli aralıklar denetleniyor. Özellikle son zamanlarda kur üzerinden bahaneler üretip fiyat artışı yapanlara fırsat vermeyeceğiz. Esnaflarımızın bu hassasiyetleri göz önünde bulundurması gerekiyor. Misafirperverliğiyle, dürüstlüğüyle hak ve hukuk konusundaki titizliğiyle bilinen esnafımızın bu tarz bir girişimde bulunmayacağını umut ediyorum. Ancak her şeye rağmen bizler bu tür denetimlerimizi devam ettireceğiz. Vatandaşlarımızdan isteğimiz alışveriş yaparken ürünlerin tarihini mutlaka kontrol etmeleri ve aksi bir durumla karşılaşmaları halinde; Alo 153 hattına bilgi verilmesini istiyoruz” dedi.