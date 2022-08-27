Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde market denetimleri gerçekleştiriyor.

Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde market denetimleri gerçekleştiriyor.

Çalışmalarını aralıksız sürdüren Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, marketlerde kasa, raf, etiket ve fiyat kontrolü yaptı. Ekipler denetimlerde ürünlerin etiket fiyatları ve faturalarını inceledi. Reyon ile kasa fiyatının kontrollerini yapan zabıta ekipleri, ürünlerin son kullanma tarihine de baktı. Ekipler, ilçe genelinde faaliyet gösteren market, süpermarket ve zincir marketlerde denetimlerini yaparken, özellikle gıda ve temel tüketim maddelerinin etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında farkları titizlikle inceledi. Ayrıca denetimlerde hijyen kurallarına uyulup uyulmadığını da denetleyerek market yetkililerine uyarılarda bulundu.