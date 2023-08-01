Seyhan Belediyesi zabıta ekipleri Kasaplar Çarşısı’nda denetim yaptı. Denetimlerde olumsuzluk tespit edilen iş yerlerine idari yatırım uygulanırken hayvan atıkları toplanıp imha edildi.

Seyhan Belediyesi zabıta ekipleri, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Seyhan İlçe Müdürlüğü ekipleri ile birlikte Kasaplar Çarşısı’ndaki iş yerlerini denetledi. Denetimlerde halk sağlığını tehlikeye düşürebilecek hayvan atıkları Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından toplanıp imha edilirken, olumsuzluk tespit edilen iş yerlerine de idari yaptırımlar uygulandı.