Van’ın merkez Tuşba Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeli, ’Zabıta Haftası’ nedeniyle Belediye Başkanı Salih Akman’ı makamında ziyaret etti.

Van’ın merkez Tuşba Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeli, ’Zabıta Haftası’ nedeniyle Belediye Başkanı Salih Akman’ı makamında ziyaret etti.

Zabıta Teşkilatı’nın 196. Kuruluş Yıldönümü dolayısıyla 1-7 Eylül tarihleri arasında kutlanan ‘Zabıta haftası" nedeniyle zabıtadan sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Necati Yertürk ve beraberinde bulunan birim çalışanları Başkan Akman’ı makamında ziyaret etti. Başkan Yardımcısı Yertürk ve beraberindeki zabıta memurlarını makamında kabul eden Başkan Akman, çalışanlarının haftasını kutladı. Belediye çalışmalarında zabıta biriminin aktif rol oynadığını kaydeden Başkan Akman, yaklaşık 2 asır önce kurulan zabıta teşkilatının görev ve sorumlulukları açısından önemli bir birim olduğunu dile getirdi. Başkan Akman, “Halkımızın güven ve huzur içinde yaşaması için gece gündüz demeden büyük bir özveriyle çalışan zabıta ekibimize teşekkür ediyor ve görevlerinde başarılar diliyorum” dedi.

Zabıta personeli ile tek tek ilgilenen ve bir süre sohbet eden Başkan Akman, zabıta ekibi ile hatıra fotoğrafı çektirdi.