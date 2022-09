Türk Zabıta Teşkilatı’nın 196’ıncı kuruluş yıldönümü Büyükçekmece’de törenle kutlandı. Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Türkiye’de köklü bir geleneğe sahip olan zabıta teşkilatının güçlü bir yasal düzenlemeye ihtiyacı olduğunu söyledi.

Türk Zabıta Teşkilatı’nın 196’ıncı kuruluş yıl dönümü nedeniyle Büyükçekmece’de tören düzenlendi. Büyükçekmece Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törene Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, belediye meclis üyeler belediye başkan yardımcıları ve belediye personeli katıldı. Atatürk Anıtı’na çelenk takdiminin ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Büyükçekmece Belediyesi Zabıta Müdürü İbrahim Kaya konuştu.

“Belediyemizin gülen yüzü, gören gözü, işiten kulağı olmak zorundayız”

Büyükçekmece Belediyesi Zabıta Müdürü İbrahim Kaya şunları söyledi: “Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’nin modern anlayışıyla Zabıta Teşkilatı her geçen gün hizmet kalitesini arttıran, personel yapısını sürekli dinamik tutan bir anlayışla görevlerini sürdürmektedir. 7-24 saat hizmet veren uygulama ve denetimde vatandaşlarımızın esenliği için güvenli, sağlıklı, huzurlu bir yaşam sağlayan zabıtamız kentsel gelişime de önemli katkı sağlamaktadır. Şehir hayatındaki düzenin sağlanabilmesi için güvenlik, asayiş, yönetim ve kontrol mekanizmalarının taviz vermemesi gerekmektedir. Tüm bu görevleri yerine getirirken Sayın Başkan’ımız Dr. Hasan Akgün’ün her zaman bizlere dediği gibi belediyemizin gülen yüzü, gören gözü, işiten kulağı olmak zorundayız. Zor durumda kalan kimsesiz, fakir, fukaranın devlet şefkatiyle yanında olmalıyız. Bizler vatandaşla, esnafla belediyemiz arasında köprü görevi kurmak zorundayız. Tüm arkadaşlarımın bu bilinçle çalıştığına inancım tamdır. Görev uğruna ebediyete teşkil etmiş tüm teşkilat mensuplarına rahmet diliyorum. Hayatta olan arkadaşlarımıza da sağlıklar diliyorum. Bizlerin her zaman yanında olan, sorunlarımıza çözüm üreten, verdiği emirlerle doğruya yönelten Büyükçekmece Belediye Başkanı’mız Sayın Dr. Hasan Akgün’e teşekkür ediyor, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.’’

“Zabıta Teşkilatı’mızın 196. yılı kutlu olsun”

Zabıta memurlarının polis, asker ve itfaiye gibi özel bir statüye kavuşturulması gerektiğinin altını çizen Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “1930 yılında 1580 sayılı kanunla Zabıta Teşkilatı bugünkü konumuna yükseltilmiştir. O günden bu güne Zabıta Teşkilatı’nın özel bir teşkilat olarak bir başka konuma taşınmasını Ankara başaramamıştır. Zabıta Teşkilatı, Polis Teşkilatı, Türk Silahlı Kuvvetleri gibi kurumlarımız yaptıkları görev itibariyle özel işlerdir. 24 saat görev yapma noktasında bu şekilde tanımlanan teşkilatlar saydığım teşkilatlardır. İtfaiye Teşkilatı, Zabıta Teşkilatı, Polis Teşkilatı ve ordu. Zabıta Teşkilatı hariç hepsinin kendine özgü mevzuatı var. Yasası var. Bir an önce Zabıta Teşkilatı’nın da hem zabıtanın daha aktif hale gelmesi, şehir hizmetlerinde daha başarılı olabilmesi ve kendini daha güçlü hissedebilmesi için bu yasal düzenlemeye uzun zamandan beri ihtiyaç duyulmaktadır. Zabıta Teşkilatı halkın huzurunun sağlanmasında, güvenlik güçlerimizin de aynı zamanda yardımcısıdır. Polis Teşkilatı halkın huzurunu sağlarken şehirlerde Zabıta Teşkilatı da bir başka ve belki de ondan daha fazla güvenlik sağlamaktadır. Her türlü yeme, içme yerlerinin denetlenmesi veya sosyal hayatımızın günlük akışında nereye bakarsanız zabıtayı görürsünüz. Polis Teşkilatı da Zabıta Teşkilatı da birbirlerini destekliyorlar. İkisinin de esas amacı toplumun huzurunun ve güvenliğinin sağlanmasıysa aynı şekilde Zabıta Teşkilatı’nın da Polis Teşkilatı gibi yasayla toparlanıp daha güvenli, daha ayakları yere basan bir kurum hale getirilmesinin zamanının geçtiğini çok rahat şekilde söyleyebilirim. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde Zabıta Teşkilatı içerisinde bütün zabıta memuru, amiri arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Herkesi sevgi, saygıyla selamlıyorum. Görevleri başında yaşamını yitiren şehit zabıtalarımızı rahmet ve minnetle anıyorum. Zabıta Teşkilatı’mızın 196’ıncı yılı kutlu olsun.”

Cumhuriyet Meydanı’ndaki törenin ardından 196. yıl pastası kesildi.