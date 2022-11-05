Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından Tüketicinin Korunması Uygulamalarının Yerel Yönetimlere Yaygınlaştırılması Projesi çerçevesinde Sivas Belediyesi ev sahipliğinde eğitim programı düzenlendi. Eğitime; Kayseri, Tokat, Yozgat ve Malatya’dan gelen Zabıta Daire Başkanları ve Ticaret İl Müdürleri katılım gösterdi.

Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından Tüketicinin Korunması Uygulamalarının Yerel Yönetimlere Yaygınlaştırılması Projesi çerçevesinde Sivas Belediyesi ev sahipliğinde eğitim programı düzenlendi. Eğitime; Kayseri, Tokat, Yozgat ve Malatya’dan gelen Zabıta Daire Başkanları ve Ticaret İl Müdürleri katılım gösterdi.

Sıcak Çermik’te bir otelde gerçekleştirilen seminerde ilk olarak söz alan Sivas Ticaret İl Müdürü Selim Baş, belediyelere denetim yetkisinin verildiğini söyleyerek, " 2018 tarihinde 6502 sayılı tüketicinin korunması hakkında kanunun satıştan kaçırma altıncı maddesi ve fiyat etiketi başlıklı 54.cü maddesi ile Bakanlık ve Belediyelerin bu madde hükümlerini uygulama ve yürütmektedir. Bu anlamda belediyelere denetim yetkisi verilmiştir. Belediyelerimiz Bakanlığımızca tüketici kanununun uygulanması açısından en önemli paydaşlarımız olmuştur ve tüketici ile ilgili birçok alana dahil olmuşlardır” dedi.

Ticaret Bakanlığı TKPGM Daire Başkanı Dr. Yakup Güzel, birçok belediyede zabıta tüketici hakları birim amirlikleri oluşturulduğunu ifade ederek, " Öncelikle büyükşehir belediyelerine bir program yaptık. Bunun akabinde birçok belediyemizle zabıta tüketici hakları birim amirlikleri oluşturuldu. Ardından il belediyelerini aynı şekilde benzer eğitim programlarıyla bir araya getirdik. Projenin üçüncü safhasında da ilçe belediye zabıta teşkilatlarına yönelik bu programı yapmayı kendimize bir görev addettik. Bu proje Cumhurbaşkanlığı eylem planı çerçevesinde gerçekleştiriliyor. Projenin önemi pandemi sürecinde çok daha iyi anlaşıldı. Çünkü piyasadaki fiyat artışları, fiyat etiketleri ve benzeri birçok vatandaşlarımızı mağdur eden hususlarla İlgili Ticaret İl Müdürlüklerimiz Zabıta ile yakın bir çalışma içerisinde oldular. Bizim ilçe teşkilatlarımız yok. İllerde sadece il müdürlüklerimiz var. Özellikle ilçelerde sizlerden büyük destek aldık” ifadesini kullandı.

Son olarak söz alan Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Kayhan Işık, “Pandemi sürecinde olağan üstü bir zaman yaşadık. Bu süre zarfında Ticaret İl Müdürlüğü ve Zabıta teşkilatımız her zaman olduğu gibi uyum içerisinde çaba sarf ettiler. Tüketicinin bilinçlendirilmesi kadar denetleme de önemli. Bakanlığımız güzel spotlar hazırlamışlar, vatandaşlarımız da bu konuda güzel bir şekilde eğitim alıyor ve bilinçleniyorlar” şeklinde konuştu.

Konuşmalardan sonra Sivas, Kayseri, Yozgat, Tokat ve Malatya illerinde görev yapan Ticaret il Müdürleri ve Zabıta Daire Başkanlarına; belediyeler tarafından yapılan indirimli satışlar, satıştan kaçınma ve fiyat etiketi denetimleri anlatıldı. Ardından Zabıta Daire Başkanlıkları tarafından yapılan denetimlerin uygulamalı sunumları gerçekleştirildi.