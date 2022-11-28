Kütahya’da, vatandaşlara daha verimli hizmet verebilmesi için eğitimler devam ediyor.

Kütahya’da, vatandaşlara daha verimli hizmet verebilmesi için eğitimler devam ediyor.

Belediye personelinin vatandaşlarına en iyi ve kaliteli hizmeti verebilmeleri adına hizmet içi eğitimler ile yönetmelik ve kanunlar hakkındaki değişikleri yakından takip edebilmeleri için hizmet içi eğitimlerimiz devam diyor. Son olarak Kütahya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeline yönelik “Pazaryerleri Hakkında Uygulama Yönetmeliği ve Hal Kanunu Eğitimi” verildi.

Türkiye Belediyeler Birliği eğitimcilerinden Zülküf Kılıç’ın katılımı ile verilen eğitimde Zabıta Müdürlüğü personeli, eğitimin faydalı olduğunu belirterek teşekkür ettiler.