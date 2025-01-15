Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeli, Fatma Özmüftüoğlu İlkokulunu ziyaret ederek, öğrencilere mesleklerini tanıttı. Minikler, merak ettiklerini ilk ağızdan öğrenme fırsatı buldu.

Alanya genelindeki okullarda öğrenim gören öğrencilerin kendilerini geliştirmesi amacıyla çeşitli çalışmalar yürüten Alanya Belediyesi, Zabıta ile ilkokul öğrencilerini buluşturdu. Belediye Zabıta Müdürlüğü personeli, Fatma Özmüftüoğlu İlkokulu’nu ziyaret ederek meslek tanıtımı gerçekleştirdi. Merkez Zabıta Amiri Erkan Durmaz ve beraberindeki ekip, meslekle ilgili birçok konuda öğrencilere bilgi verdi.

A’dan Z’ye bilgilendirme yapıldı

Belediye Merkez Zabıta Amiri Erkan Durmaz tarafından, Zabıta mesleği görev ve yetkileri ile ilgili olmak üzere, kişisel bakım becerileri, beslenme, tüketici hakları gibi birçok konuda A’dan Z’ye bilgilendirme yapıldı. Konferansı büyük bir ilgiyle dinleyen öğrenciler, merak ettiklerini Durmaz’a sorarak, cevapları birinci ağızdan öğrenme fırsatı yakaladı. Ayrıca konferans sonrasında öğrencilere bilgilendirme broşürleri de dağıtıldı. Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nce, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı anaokulu, ilk, orta ve lise düzeyindeki okullarda plan dahilinde meslek tanıtım etkinliğinin devam edeceği belirtildi.