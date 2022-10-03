Kemer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri yolda buldukları cüzdanı sahibine teslim etti.

Kemer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri yolda buldukları cüzdanı sahibine teslim etti.

Kemer Belediyesine ait Deniz Kafe’nin sahil kısmında devriye gezen Kemer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bir cüzdan buldu. Cüzdanı sahibine ulaştırmak için harekete geçen belediye zabıta ekipleri, cüzdanın bir otelde çalışan Sinem Özdemir’e ait olduğu tespit etti. Sinem Özdemir’e ulaşan zabıta ekipleri, kayıp cüzdanı sahibine teslim etti.

Cüzdanına kavuşan Sinem Özdemir, duyarlı davranışlarından ve özverili çalışmalarından dolayı zabıta müdürlüğü ekiplerine teşekkür ettiğini kaydetti.