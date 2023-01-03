Açıklamada ayrıca süt ürünleri satan pazarcıların kapaklı kaplar ve eldiven kullanması konusunda da hatırlatmalarda bulunulduğu belirtildi.

Antakya Belediyesinden yapılan açıklamada zabıta ekiplerinin kurulan semt pazarlarında fahiş fiyat ve hijyen denetimleri gerçekleştirdiği bildirildi.

Hatay’da sokak köpeğine silahla ateş eden şüpheli yakalandı

Hatay’da sokak köpeğine silahla ateş eden şüpheli yakalandı

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