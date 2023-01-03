Antakya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri yeni yılın ilk günlerinde fahiş fiyat uygulamalarına yönelik denetimlerde bulundu.
Antakya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri yeni yılın ilk günlerinde fahiş fiyat uygulamalarına yönelik denetimlerde bulundu.
Antakya Belediyesinden yapılan açıklamada zabıta ekiplerinin kurulan semt pazarlarında fahiş fiyat ve hijyen denetimleri gerçekleştirdiği bildirildi.
Açıklamada ayrıca süt ürünleri satan pazarcıların kapaklı kaplar ve eldiven kullanması konusunda da hatırlatmalarda bulunulduğu belirtildi.
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