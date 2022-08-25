Aydın’ın Didim ilçesinde Belediye Zabıta Müdürü Murat Hacıfettahoğlu’nun silahlı saldırgan tarafından vurulması olayıyla ilgili olarak tutuklu sayısı 4’e çıktı.

Aydın’ın Didim ilçesinde Belediye Zabıta Müdürü Murat Hacıfettahoğlu’nun silahlı saldırgan tarafından vurulması olayıyla ilgili olarak tutuklu sayısı 4’e çıktı.

Didim Belediyesi Zabıta Müdürü Murat Hacıfettahoğlu, 1 Ağustos günü evinin önünde oğluyla birlikte çöp atmak istediği sırada üzerine doğru koşarak gelen kar maskeli bir şüpheli tarafından 5 el kurşun sıkılması sonucu yaralanmış, kurşunlardan 2’si sağ ayağına 1’i ise sol ayağına isabet etmişti. Yaralanan Zabıta Müdürü Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilerek ameliyat edilerek taburcu edilmişti. Olayla ilgili olarak güvenlik kameralarını inceleyen emniyet güçleri, olayın tetikçisinin M.A.S. (20) olduğunu tespit ederek, tetikçi M.A.S’nın olayın hemen ardından arkadaşı olan E.A’dan (22) yardım istediği ve şüphelilerin C.T’ye ait olduğu tespit edilen araçla İstanbul’a kaçtığı belirlenmişti. Asayiş Büro Amirliği ekipleri şüphelilerin yakalanması noktasında yüzlerce saat iş yeri ve güvenlik kamerası inceledi ve şüphelilerin İstanbul Silivri’de saklandığını tespit ederek, Silivri’de belirlenen villaya yapılan baskında şüphelilerin tamamı yakalanarak gözaltına alındı ve Didim’e getirilmişti. İddialara göre, olayın tetikçisi M.A.S’nin akrabasının Didim’deki bir otelde çalıştığı ve otelin sahibi iş insanı A.O. ile akrabası olan M.O’nun da olayla bağlantılı olarak Didim’de emniyet güçlerince gözaltına alınmış ve adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden Tetikçi M.A.S ile arkadaşı E.A ve M.G tutuklanmış, diğer şüpheliler adli kontrol şartı ile serbest kalmıştı.

"Şüpheli kendi teslim oldu"

Didim Emniyeti olayla ilgili olarak firarı olarak aradığı ve olayla bağlantısı olduğu tespit edilen R.A Didim Emniyeti’ne gelerek kendisi teslim oldu. R.A tutuklu olan E.A’nın arkadaşı olduğu ve tetikçiye yardım ettiği ileri sürülürken, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen R.A tutuklanarak cezaevine gönderildi.