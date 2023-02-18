Kahramanmaraş merkezli 11 kenti etkileyen yıkıcı depremler sonrası, acil arama ve kurtarma eğitimi almış zabıta memurları ile birlikte önce Osmaniye, ardından Gaziantep’e giden Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürü Ufuk Sivaslıoğlu, hem bölgede yaptıkları çalışmaları hem de tanıklığını anlattı.

Kahramanmaraş merkezli 11 kenti etkileyen yıkıcı depremler sonrası, acil arama ve kurtarma eğitimi almış zabıta memurları ile birlikte önce Osmaniye, ardından Gaziantep’e giden Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürü Ufuk Sivaslıoğlu, hem bölgede yaptıkları çalışmaları hem de tanıklığını anlattı.

AFAD koordinesinde önce Osmaniye, ardından Gaziantep’te arama kurtarma faaliyeti ve lojistik destek sağladıklarını belirten Sivaslıoğlu, “Karşılaştığımız tablo çok kötüydü, gerçekten anlatılamaz. Acısı yüreğimizde, çok büyük bir travma, yıkım, çaresizlik, üzüntü. Buna rağmen var gücümüzle çalışmalara katıldık. Devletimizin tüm kurumları oradaydı. Bizler de arama kurtarma faaliyeti, depremzede vatandaşlarımıza çadır ve kumanya dağıtımı sağladık, yolda kalanları taşıdık” dedi.

“Önce Osmaniye’de arama kurtarma faaliyetine başladık”

Sözlerini, “Öncelikle tüm Türkiye’mize geçmiş olsun, yüce rabbim bir daha böyle acılar yaşatmasın. Ölenlere Allah rahmet, kalanlara da sabırlar versin” şeklinde sürdüren Sivaslıoğlu, “Depremin olduğu ilk günün sabahı Akdeniz Belediye Başkanımız Mustafa Gültak’ın talimatıyla müdürlüğümüzden 15 kişi Gaziantep’e intikal ettik. Ancak Osmaniye’yi geçip Nurdağı’na yaklaştığımızda otoban ve tali yolun zarar gördüğünü gördük. O tarafa yol yoktu. Bunun üzerine yine Başkanımızın talimatıyla Osmaniye’ye geçip arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarına başladık. Karşılaştığımız tablo çok kötüydü, gerçekten anlatılamaz. Acısı yüreğimizde, halen hissediyoruz. Çok büyük bir travma. Yıkım, çaresizlik, üzüntü, buna rağmen var gücümüzle arama kurtarma faaliyetlerine katıldık” diye konuştu.

“JAK, AFAD, UMKE, valiler, belediyeler, devletimizin tüm kurumları oradaydı”

Akabinde sabah Gaziantep’e hareket ettiklerini belirten Sivaslıoğlu, “Bize Nurdağı’nda görevlendirildiğimiz iletildi. Nurdağı’na geldiğimizde, Osmaniye’den daha büyük yıkıma uğradığını gördük. Anlatamayacağım kadar kötü bir durumdaydı şehir. Ekibimle birlikte var gücümüzle arama kurtarma çalışmalarına başladık. AFAD koordinesinde insanlarımıza destek verdik, yolda kalanları taşıdık, erzak taşıdık. Bir yandan arama kurtarma faaliyeti yürüttük, diğer yandan da çadır ve kumanya dağıtımı gibi lojistik destek sağladık. Devletimizin tüm kurumları oradaydı. JAK, AFAD, UMKE, belediyelerin kurtarma ekipleri, diğer illerden gelen valilerimiz, kısacası Türkiye’nin hepsi oradaydı. Devletimizin tüm kurumları depremin vurduğu bölgedeydi” ifadelerini kullandı.

Sivaslıoğlu, bölgedeki arama kurtarma faaliyetinin ardından Mersin’e döndüklerinde de kente göç eden depremzede vatandaşların konaklaması, gıda ve temel yaşam malzemelerinin karşılanması için çalışmaya devam ettiklerini kaydetti. Sivaslıoğlu; “Bu bizim her şeyden önce insani ve vicdani görevimiz. Bu görevimizi de layıkıyla yapıyorsak ne mutlu bizlere” dedi.