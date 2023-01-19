İki ekip halinde ruhsat kontrolüne başlayan Zabıta Müdürlüğü ekipleri, gün boyu yaklaşık 100 iş yerinde denetim yaptı. Hakkari’de ruhsat seferberliğine başladıklarını belirten Zabıta Müdürü Adil Demir, kentte ruhsatsız iş yeri bırakmayacaklarını belirtti. Demir, "İş yeri değişikliği yapanlar da ruhsatlarını güncelleyecek. Kentteki internet kafeler zabıta ekibimizce denetlendi. Ruhsat kontrolü, hijyen, genel temizliğe bakıldı. İş yerlerine gerekli uyarılarda bulunuldu" dedi.

STK temsilcileri turizm için görüşmelere başladı

STK temsilcileri turizm için görüşmelere başladı

Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri kentteki tüm iş yerlerine yönelik ruhsat kontrolü gerçekleştirdi.

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