Elazığ’da zabıta müdürlüğü yeni hizmet binasının inşa çalışmaları başladı.

Elazığ’da zabıta müdürlüğü yeni hizmet binasının inşa çalışmaları başladı.

Elazığ Belediyesi, Yeni Mahalle Muhtarlık Ofisi’nin yanında yer alacak Zabıta Müdürlüğü yeni hizmet binasının yapım çalışmalarına başladı. Toplamda 690 metrekarelik kullanım alanına sahip olacak şekilde yeniden yapımına başlanan modern binada, zabıta personelleri için ayrılmış bölümler ve zabıta araçları için otopark yer alacak. Ayrıca vatandaşlara kolaylık olması ve işlemlerin daha hızlı ilerletilmesi amacıyla belediye merkez binada yer alan Zabıta Müdürlüğü Ruhsat Servisi’nin de iki ayrı kattan oluşan yeni hizmet binasına taşınacağı bildirildi. Yeni yerinde yapım çalışmaları başlayan Zabıta Müdürlüğü ek hizmet binasının eski alanının ise Cemiloğlu parkına dahil edileceği aktarıldı.

Elazığ Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, zabıta hizmetlerinin daha kolay ve kaliteli yürütülmesi amacıyla toplamda 690 metrekarelik alan üzerinde bodrum artı iki kat olacak şekilde projelendirilen yeni ve donanımlı binanın, yıl sonuna kadar tamamlanarak hizmete hazır duruma getirileceği kaydedildi.