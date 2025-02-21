AK Parti Bilecik Belediye Meclis Üyesi İ. Rafet Sünetci, son günlerde Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekiplerin başarılı çalışmalara imza atmasının ardından kendilerini tebrik etti.

Bilecik Belediye Meclisi Olağanüstü Toplantısı, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı Başkanlığında yapıldı. İlk gündem maddesi çerçevesinde yurtiçi bankalardan veya İller Bankası A.Ş.’den faiz dâhil 100 milyon TL kredi kullanılması, kredilerle ilgili her türlü iş ve işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi konusu görüşüldü.

"Dilerim ki yeteri kadar taşınmazımız satılsın"

Gündem maddelerine ilişkin bilgi veren Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, "İki gündem maddesinin meclise gelmesinin anlamlı bir sebebi var. Taşınmazların satışı konusunda rağbet görmeyen yerlerin yanına yenilerini eklemek. Diğer gündem maddesinde ise bir sürprizle karşılaşarak taşınmazları satamadığımız durumda kredimizi kullanarak borcumuzu kapatabilmek. Krediyi kullanırsak 35 milyon TL daha fazla ödemiş olacağız. Dilerim ki yeteri kadar taşınmazımız satılsın" dedi.

Gündem maddesine bankalardan veya İller Bankası A.Ş.’den faiz dahil 100 milyon TL kredi kullanılması, kredilerle ilgili her türlü iş ve işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi. Meclisin ikinci gündem maddesinde belediyeye ait 20 taşınmazın satışına ilişkin tüm iş ve işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkanlığına ve Belediye Encümenine yetki verilmesi konusu oldu. Gündem maddesi CHP grubunun kabul, AK Parti grubunun çekimser, MHP grubunun ’Hayır’ oyuna karşılık oyçokluğu ile kabul edildi.

Zabıta Müdürlüğü övgü dolu sözler

Gündem maddeleri sonrası söz alan AK Parti Bilecik Belediye Meclis Üyesi İ. Rafet Sünetci, Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekiplerin son günlerde hem yerel hem ulusal basında ’Çin Kastanesi’, ’İçi Boş Ceviz’ ve dilenci haberleriyle büyük yer aldığını söyleyerek, "Zabıtamızın son günlerde büyük başarılara imza attı. Bu haberler hep ulusalda büyük yer aldı. Ben bu anlamda Zabıta Müdürlüğü çalışanları tebrik ediyorum. Birde siz belediye başkanı olarak Zabıta Müdürlüğü çalışanlarını ödüllendirilmesini istiyorum" dedi.

"Bilecik’te dilenci olmaması bizim göğsümüzü kabartıyor"

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı ise, "Bizlerde hem belediye meclisimizin hem de Bilecik halkı nezdinde arkadaşlarımıza çok teşekkür ederiz. Arkadaşlarımız hem emniyet mensuplarıyla uyumlu çalışıyor. Bilecik’te dilenci olmaması bizim göğsümüzü kabartıyor. Dışarıdan bir satıcı geldiğinde arkadaşlarımız hemen müdahale ediyorlar ve bizim daha güvenli yaşamamız için bizlere yardımcı oluyorlar" dedi.