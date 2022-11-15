Batman Belediyesi, çocukların yediği ürünleri de denetliyor. Son tüketim tarihine bakmadan bakkal ve marketlerden alışveriş yapan çocukların yerine Batman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, kontrollerini sıklaştırdığını duyurdu.

Batman Belediyesi, çocukların yediği ürünleri de denetliyor. Son tüketim tarihine bakmadan bakkal ve marketlerden alışveriş yapan çocukların yerine Batman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, kontrollerini sıklaştırdığını duyurdu.

Batman Belediyesinden yapılan açıklamada, “Son kullanma tarihi geçmesine rağmen raflardan indirilmeyen ürünleri vatandaşa satışını gerçekleştirmek isteyen işletmelere cezai müeyyide uygulayan Belediye Zabıta Müdürlüğü, gıda maddelerini çocuk ve gençlere ulaşmadan imhasını gerçekleştirdi. Sene sonuna yaklaştığımız bu günlerde okul çevrelerinde bulunan market ve bakkallara ani baskınlar yaparak gıda ürünlerini inceleyen ekipler, çok sayıda tarihi geçmiş ürüne el koyup imha etti” denildi.

Islak gıda olarak nitelendirilen kola, meyve suyu ve süt gibi ürünlerde yaptıkları incelemelerde 463 litre ürünün tarihinin geçmiş veya saklama koşullarına uygun olmadığını tespit eden ekipler, çocuk ve gençlerin rağbet ettiği ürünler arasında da çok sayıda ürüne el koydu. Ayrıca kuru gıda arasında yer alan; bisküvi, çikolata, cips, bakliyat, pasta grubu, çerez ve kek gibi ürünleri tek tek inceleyen Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 921 kilogram ürünü katı atık tesisine götürerek kontrollü bir şekilde imha etti.