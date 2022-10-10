Ordu’da zabıta memuru belediye başkanına enişte oldu.

Ordu’da zabıta memuru belediye başkanına enişte oldu.

Ulubey Belediyesi’nde zabıta memuru olarak görev yapan Tarık Yoldaş, Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan’ın kuzeni Esma Türkcan ile evlendi. Çiftin nikahını Belediye Başkanı İsa Türkcan kıydı.

Başkan Türkcan, “Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü personeli, kıymetli mesai arkadaşımız Tarık Yoldaş ile amcam Şenel Türkcan’ın kızı Esma Türkcan kardeşimizin nikah akdini kıymetli misafirlerimizin şahitliğinde gerçekleştirdik. Rabb’im gençlerimize iki cihan saadeti nasip eylesin. Yoldaş ve Türkcan aileleri için bu birlikteliğin hayırlar getirmesini dilerim. Hanelerinden huzur, bereket ve mutluluk eksik olmasın inşallah” dedi.