Bolu Atatürk Stadyumu etrafında her hafta pazartesi günü kurulan pazar alanında Zabıta Müdürlüğü Pazarlar Şube Amirliği ekipleri denetim yaptı. Yapılan denetimlerde kurallara uymayan bir esnafın tezgahı 7 gün süre ile mühürlendi.

Bolu’nun en büyük pazar alanında Zabıta Müdürlüğü Pazarlar Şube Amirliği ekipleri denetim gerçekleştirdi. Esnafların açmış olduğu tezgahlar tek tek kontrol edildi. Yapılan denetimler çerçevesinde ekipler, pazar kurallarına uymadığını tespit ettikleri bir esnafın tezgahını mühürledi. 7 gün ceza verilen esnaf bir hafta boyunca tezgahını açamayacak.

Zabıta ekiplerinin pazarda denetimleri sürüyor.