Kocaeli’de Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, öğrencilerin güvenli şekilde okullarına gidip gelmesini sağlamak amacıyla okul önlerinde güvenlik tedbirini yeni dönemin ilk gününde de sürdürdü. Yarıyıl tatilinden dönen öğrenciler ders başı yaparken, Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı zabıta ekipleri de okul önlerinde trafiği yöneterek güvenlik tedbirleri aldı. Okullarına yürüyerek gidip gelen öğrencilerin, özellikle karşıdan karşıya geçerken karşılaşabileceği risk faktörlerini ortadan kaldırmak için okul önlerinde uygulamalarını sıklaştıran ekipler, trafiği aksatmadan öğrencilerin okullarına ulaşmalarına yardımcı oldu.

’Velilerin içi rahat’

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, eğitimin başlangıç saatlerinde olduğu gibi bitiş saatlerinde de minik öğrencilerin okul önlerindeki yaya geçitlerini güvenli bir şekilde kullanmalarını sağlıyor. Özellikle karşıya geçişlerde dikkatli olan ekipler, öğrencilerin daha güvenli bir şekilde evlerine ulaşımlarını sağlıyor. Uygulama sayesinde veliler rahat bir nefes alıyor.