Kastamonu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, gelen şikayetler doğrultusunda kent merkezinde vatandaşların duygularını sömürerek dilencilik yapanlara karşı çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda yakalanan dilenciler Kastamonu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne götürüldü. 5 dilencinin üzerinde yapılan aramada 3 bin liranın üzerinde para ele geçirildi. Cezai işlem uygulanan dilencilerin üzerlerinden çıkan paralara el konuldu.

Kastamonu’da zabıta ekiplerince vatandaşların duygularını sömürerek haksız kazanç elde ettikleri gerekçesiyle haklarında işlem yapılan 5 dilencinin üzerinden 3 bin liradan fazla para çıktı.

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