Osmaneli Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri, Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen seminere katıldı.

Osmaneli Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri, Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen seminere katıldı.

Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından “Tüketicinin Korunması Uygulamalarının Yerel Yönetimlere Yaygınlaştırılması” projesi sebebi ile Eskişehir’de seminer düzenlendi. Seminere, çevre illerden gelen Zabıta Daire Başkanları ve Ticaret İl Müdürleri katılım gösterdi.

Bilecik Ticaret İl Müdürü Şinasi Balta ve Osmaneli Belediyesi’ne bağlı zabıta ekiplerinin de katılım gösterdiği seminerde belediyeler tarafından yapılan indirimli satışlar, satıştan kaçınma ve fiyat etiketi denetimleri anlatıldı. Ardından Zabıta Daire Başkanlıkları tarafından yapılan denetimlerin uygulamalı sunumları gerçekleştirildi.