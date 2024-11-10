Eskişehir’in Odunpazarı Belediyesi zabıta ekipleri 71 Evler Mahallesi’nde sağlıksız şartlarda merdiven altı tatlı üretimi yapılan depoya baskın yaptı.

Telefonla yapılan bir ihbarı değerlendiren Odunpazarı Belediyesi zabıta ekipleri, 71 Evler Mahallesi’nde bulunan bir depoya baskın düzenledi. Zabıta ekipleri, gerçekleştirdikleri denetimde, kömürlükten bozma bir depoda, ballı ballı ve lokma tatlılarının sağlıksız şartlar altında üretildiğini tespit ederek, işlem uyguladı.

Daha önce güvercin kümesi olarak kullanan depo, ruhsatsız faaliyet ve hijyen şartlarına aykırı gıda üretimi yapmaktan dolayı mühürlenerek ticaretten men edildi. İşyeri sahibine ise koku, çevreyi kirletme ve ruhsatsız işyeri açmaktan ceza kesildi.

Vatandaşların ruhsatsız ve sağlıksız şartlarda üretim yapan bu tür işletmelerle ilgili duyarlı olması gerektiğini belirten yetkililer, bu tür işletmeleri Odunpazarı Belediyesi ya da Odunpazarı Belediyesi zabıta ekiplerine bildirmesini istedi.