Alaplı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı öncesi kent merkezi genelinde denetimlerini sıklaştırdı.

Zonguldak’ın Alaplı Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, yaklaşan Ramazan ayı öncesinde halk sağlığının korunması ve vatandaş mağduriyeti yaşamamasına yönelik rutin denetimlerini sürdürüyor. Ekipler şehir merkezinde faaliyet gösteren temel gıda ve tüketim ürün satışının yapıldığı işletmelere yönelik gerçekleştirdiği denetimlerde, raflarda tarihi geçmiş ürün olup olmadığını kontrol ederken aynı zamanda raf ve kasa fiyatları uygunluğu ile hijyen kontrol yapılıyor.

Alaplı Belediyesi Zabıta Müdürü Şeyda Daşgın, İlçe merkezinde faaliyet gösteren işletmelere Ramazan ayı öncesi fiyat, etiket ve hijyen denetimi yaptıklarını belirterek, “Öncelikle Halkımızın sağlığı bizler için çok önemli. Vatandaşımızın her zaman sağlıklı gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla zabıta ekiplerimiz, denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Vatandaşların sağlığını tehdit edecek üretim ve gıda satışına asla izin vermeyeceğiz. Vatandaşlardan gelecek olan şikâyetlerini de değerlendiriyoruz. Vatandaşlarımız halk sağılığını tehdit edebilecek bir durumla karşılaştıklarında Alaplı Belediyesi’nin 378 0 444 nolu “Halk Masası” arayarak ekiplerimize yardımcı olabilirler.” diye konuştu.

Daşgın, Zabıta ekipleri Ramazan ayı boyunca denetimlerine aralıksız devam edeceğini sözlerine ekledi.