Bodrum Belediyesi Zabıta ekipleri, halk sağlığını koruma çalışmaları kapsamında pide ve lahmacun satışı yapan işletmelerde denetimler gerçekleştirdi.

Zabıta ekipleri, sektörel bazlı gerçekleştirdikleri gıda güvenliği denetimlerine pide ve lahmacun satışı yapan işletmelerle devam etti. İlçe genelinde yapılan denetimlerde; mutfak ve imalathanelerin sağlık açısından hijyen kurallarına uygun olup olmadığı, kullanıma hazır ürünlerin son kullanma tarihleri ve saklanma şartları, kuru gıdaların istiflenirken ürünlerin havalanması için altlarında palet olup olmadığı, iklimlendirme ve havalandırma sistemleri, fiyat etiketi ve tarife listeleri, atık yağ sözleşmeleri ve depolanma şartları, çalışanların temizliği ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatları kontrol edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda 15 işletmeye ilgili kanun maddelerine uymamalarından dolayı cezai işlem uygulandı.

Zabıta ekipleri, halk sağlığını korumaya yönelik sektörel bazlı gıda denetimlerine belirli plan doğrultusunda devam edecek.