Sakarya’da zabıta ekipleri, ilkokul ve ortaokul kantinlerinde denetim gerçekleştirdi. Çat kapı denetimde kantin içindeki tüm detayların mevzuata uygun olup olmadığı kontrol edildi, satılan ürünlerin son kullanma tarihleri ve fiyat listeleri incelendi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı Denetim Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin gıda ürünlerine güvenli şekilde ulaşması için çat kapı sıkı denetimler gerçekleştiriyor. Son olarak şehirdeki okulların kantinlerine sıkı denetim yapıldı. Kantinlerin hijyen şartlarına uygunluğu, gıdaların saklandığı alanlar, ürünleri son kullanma tarihleri, liste ve ürün fiyatları büyük bir titizlikle incelendi. Tüm işletmecilerin bu konularda hassasiyet göstermesi gerektiğini vurgulayan zabıta ekipleri, mevzuatla ilgili her türlü ayrıntıya dair uyarılar yaptı. Fiyatların düzenli olarak kontrol edilmesi ve öğrencilere sunulan hizmetin şeffaf olması için işletmelere hatırlatmalar yapıldı.