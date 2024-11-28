Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, çalışmaları kapsamında okul kantinleriyle kırtasiyelerde kapsamlı denetimler yaptı.

Halkın birçok alanda sağlığı ve güvenliğini koruma anlamında faaliyetlerini sürdüren Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şehirdeki okul kantinleri yanı sıra kırtasiye ürünü satan işyerlerini denetledi. Okul kantinlerinde; genel temizlik, ürünlerin saklanma ve muhafaza şartları, son kullanma tarihleri başta olmak üzere birçok başlıkta incelemelerde bulunan Zabıta Müdürlüğü görevlileri yasaklı ve zararlı ürün olup olmadığı konularını da araştırarak, gerekli durumlarda bilgilendirme ve uyarılarda bulundu. Kırtasiye ürünü satan yerleri de denetleyen ekipler, ürün etiket ve kasa fiyatlarını karşılaştırarak herhangi olumsuz bir durumun olup olmadığını kontrol ettiler.

Denetimlerin birçok alanda belirli takvim dahilinde süreceğini ifade eden görevliler, vatandaşların olumsuz bir durumla karşılaşmaları halinde 153 numaralı Zabıta Müdürlüğü telefonlarıyla iletişime geçebilecekleri bilgisini verdi.