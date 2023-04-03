İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların vicdan ve duygularını kullanarak haksız gelir elde eden gerek para dilenenlere gerekse de ucuz mendil, yara bandı, sakız gibi ürün satmak suretiyle dilenen şahıslara yönelik operasyon düzenledi.

İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, yardımı ve muhtaca el uzatmayı görev bilen vatandaşlarımızın vicdanı ve duygularını kullanarak haksız kazanç elde eden dilencilere yönelik operasyon gerçekleştirdi. Ramazan ayı olması sebebiyle bu durumu da kullanan dilencilerin vatandaşların vicdan ve duygularını istismar etmesini önlemek adına sahaya inen zabıta ekipleri, dilencileri bir bir yakalayarak cezai işlem uyguladı.

Dilencilere savaş açan zabıta ekipleri, bu operasyon için tam kadro sahaya indi. Özellikle farklı şehirlerden çok sayıda dilenci geldiğini tespit eden ekipler, sivil kıyafet ile yapılan dilenci operasyonunda bu konuda en çok şikayetin alındığı ve yapılan tespitlerde sıkça dilencilik olayına rastlanan bölgeleri mercek altına aldı. Dilenci operasyonunda işlek noktalarda dilendiği tespit edilen dilenciler, ekipler tarafından birer birer toplandı. Özellikle kadın dilencilerin kendilerini acındırmak için yanlarında gezdirdikleri küçük çocuklar ise dikkat çekti.

İnegöl Belediyesi merkez binada Zabıta Müdürlüğü’ne getirilen dilencilere, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 33. Maddesi gereğince cezai işlem uygulandı. Zabıta ekipleri yakaladığı dilencilerin üzerindeki paralara el koyarak cezai işlem uyguladı. Şehir dışından gelenler ise geldikleri şehirlere geri gönderildi.

Zabıta ekipleri, vatandaşların duygularını istismar ederek dilenciliği bir meslek haline getirmiş bu gibi kişilere itibar edilmemesi hususunda ilçe halkına da uyarıda bulundu.