Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri kentte faaliyet gösteren çiğköfte işletmelerine denetim yaptı.

Başta gıda olmak üzere birçok alanda sağlıklı ve güvenli hizmet alması amacıyla 7 gün 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdüren Zabıta Müdürlüğü ekipleri, çiğköfte satan işletmelerde kapsamlı kontroller düzenledi. Özellikle genel temizlik olmak üzere ürünlerin son kullanma tarihleri, saklama şartları ile çalışanların çalışma şartlarına yönelik kontroller yapan ekipler, gerekli uyarı ve bilgilendirmelerde bulundu.

Bu konuyla ilgili denetimlerin belirli takvim dahilinde süreceği bilgisi veren Zabıta Müdürlüğü görevlileri, vatandaşların karşılaştıkları olumsuz durumlara karşı Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bilgi vermeleri uyarısında bulunulduğu öğrenildi.