Kocaeli Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, Cumhuriyet Bulvarında gerçekleştirdiği devriyelerle hem vatandaşların güvenliğini sağlıyor hem de seyyar satıcılara ve duygu sömürüsünde bulunan dilencilere müdahale ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri Cumhuriyet Bulvarında yaptıkları devriyelerle olumsuzlukların önüne geçiyor. Bulvarda vatandaşlara zarar verebilecek hiçbir faaliyete izin verilmiyor. Zabıta ekipleri vatandaşların huzuru, sağlığı ve kamu düzeni için özverili şekilde çalışmalarını Kocaeli genelinde sürdürüyor. İzmit Cumhuriyet Bulvarında devriye gezen zabıta ekipleri, yaya güvenliği için motosiklet sürücüleri başta olmak üzere vatandaşlara rahatsızlık verebilecek olumsuzlara karşı mücadele ediyor. Ekipler, Cumhuriyet Bulvarındaki denetimlerinde yayalar için tehlike oluşturan başta motosiklet sürücüleri olmak üzere çekçek ve mobilet sürücülerine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Vatandaşların güvenliği için motosiklet sürücüleri ve çekçek kullanan vatandaşlar Cumhuriyet Bulvarından uzaklaştırıldı. Zabıta ekipleri, sürücüleri Cumhuriyet Bulvarını kullanmamaları konusunda uyardı.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı Zabıta Şube Müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet Bulvarında ayrıca vatandaşı rahatsız edecek şekilde aşırı sesle müzik yapanlara, çeşitli bölgelere afiş asanlara, seyyar satıcılara ve duygu sömürüsünde bulunan dilencilere de müdahale ediyor.