Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, Zabıta Teşkilatı’nın 196’ncı kuruluş yıl dönümü nedeniyle farkındalık oluşturmak için Van Gölü sahilinde temizlik çalışması yaptı.

Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, Zabıta Teşkilatı’nın 196’ncı kuruluş yıl dönümü nedeniyle farkındalık oluşturmak için Van Gölü sahilinde temizlik çalışması yaptı.

‘1-7 Eylül Zabıta Haftası’ çerçevesinde kentte çeşitli etkinlikler düzenleyen zabıta ekipleri, Van Gölü’ne dikkat çekmek için farkındalık çalışması yaptı. Van Gölü sahilindeki farklı noktalarda çöp toplayan zabıta ekipleri, Van Gölü’ndeki kirliliğin önüne geçmek için verilen mücadeleye dikkat çekti.

Farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen etkinliğe Zabıta Daire Başkanı Sabahattin Ergenç ve çok sayıda zabıta memuru katıldı.

Etkinlikler çerçevesinde Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel’i de ziyaret eden Zabıta Daire Başkanlığı personeli, haftanın anısına bir tablo hediye etti.

Çelikel ise kentin düzeni için 7/24 çalışan zabıtaların haftasını kutladı.