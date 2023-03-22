Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı öncesinde fırınları denetledi. Ekipler, hijyen ve ekmek gramajı kontrolü yaptı.

Denetimlerde, hijyen ve ekmek gramajları ile ilgili incelemeler yapan ekipler kurallarla uyan esnafa teşekkür ederken, eksiklikler konusunda da uyarılarda bulundu.

Denetimlerin periyodik aralıklarla sürdüğünü belirten Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, “Ramazan ayının gelmesiyle birlikte denetimlerinizi daha sıklaştırdık.” dedi.

Önemli bir gıda maddesi olan ekmeğin sağlıklı ortamlarda üretilmesine özen gösterilmesini isteyen İsmail Yağbat, halkın sağlıklı ve uygun gramajlı ekmek tüketebilmesi için fırıncıların daha dikkatli olmasını istedi.