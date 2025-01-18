DÜZCE(İHA) – Cumayeri Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri, ilçe merkezinde fırın ve unlu mamül üretimi yapan işyerlerinde gramaj ve hijyen kontrolü yaptı.

Zabıta ekipleri düzenli olarak gerçekleştirdiği denetimlerde, vatandaşların sağlıklı gıda tüketmesi için belediye sınırları içerisinde faaliyet gösteren fırın ve unlu mamuller üreten işletmeyi denetledi. Denetimlerde işyerlerinin temizliği, ruhsat ve ürünlerin gramajlarını titizlikle kontrol ediyor.

Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu “Vatandaşlarımızın güvenli alışveriş yapabilmeleri için fırın ve unlu mamül üreten işletmeleri düzenli aralıklarla denetliyoruz” ifadelerini kullandı.