Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, marketlere ve nakliyecilere yönelik fahiş fiyat denetimlerine devam ediyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, marketlere ve nakliyecilere yönelik fahiş fiyat denetimlerine devam ediyor.

Zabıta Daire Başkanlığı, vatandaşlardan gelen ihbar üzerine depremin ardından marketler ve nakliyecilerin fahiş fiyat uygulayıp uygulamadığını belirlemek için denetimler yapıyor. Zabıta ekipleri, kent merkezinde marketleri fahiş fiyat, fiyat etiketi ve son kullanma tarihi konusunda denetledi. Yapılan çalışmada iş yerlerine 6 haksız fiyat denetim tutanağı, 17 uygunluk tespit tutanağı ve 2 kasa-reyon fiyat farklılığından dolayı ceza tutanağı düzenlendi, son kullanma tarihi geçen ürünlerin imhası gerçekleştirildi.

Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, şikayet üzerine harekete geçerek nakliyecilerin taşıma izin belgesini de kontrol etti. Yapılan denetimlerde fahiş fiyat uygulanmaması uyarısında bulunan zabıta ekipleri, izin belgesi olmayan 12 nakliyeciye cezai işlem uyguladı. Büyükşehir Belediyesinin, fırsatçılık yaparak vatandaşların mağdur edilmesini önlemek amacıyla denetimlerine devam edeceği belirtildi.

Öte yandan Zabıta Daire Başkanlığı, acil yıkım kararı verilen binalarda emniyet ekipleriyle koordineli gerekli güvenlik tedbirlerini alarak olumsuzlukların önüne geçmeyi de hedefliyor.