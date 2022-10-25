Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kenttin dört bir yanında denetimlerini sıklaştırdı.

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kenttin dört bir yanında denetimlerini sıklaştırdı.

Vatandaşların sağlıklı ve güvenli bir şekilde hizmet almalarını sağlayabilmek için denetim ve bilgilendirme çalışmalarına hız veren ekipler; güzellik salonları, kuaförler, marketler, internet kafeler ve el yapımı patlayıcı madde içeren işyerlerini denetledi. İş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı, genel temizlik, sağlık bilgisi kuralları ve salgın tedbirleri gibi birçok başlıkta denetimler gerçekleştiren ekipler, kurallara uymadığı tespit edilen işletmeler hakkında idari para cezası uygulanmak üzere tutanak düzenledi. Halk sağlığını tehlikeye atacak herhangi bir duruma göz açtırmayacaklarını vurgulayan yetkililer, denetimlerin hassas bir şekilde her alanda yürütüleceğini ifade etti.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, belli aralıklarla yapılan denetimlerin devam edeceğini ve vatandaşların herhangi olumsuz bir durumla karşılaşmaları halinde 153 numaralı Alo Zabıta Hattı ve Güzel Masa Whatsapp Hattından iletişim kurabilecekleri bilgisini verdi.