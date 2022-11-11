Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, Atatürk Kent Parkı ve Turgutlu Irlamaz Piknik Alanında vatandaşların unuttuğu ya da kaybettiği para, cep telefonu, cüzdan, çanta, kulaklık, kolye gibi 456 adet değerli adet değerli eşyayı sahiplerine teslim etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, Atatürk Kent Parkı ve Turgutlu Irlamaz Piknik Alanında vatandaşların unuttuğu ya da kaybettiği para, cep telefonu, cüzdan, çanta, kulaklık, kolye gibi 456 adet değerli adet değerli eşyayı sahiplerine teslim etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kent Parkı ve Turgutlu Irlamaz Piknik Alanı’nda 2022 yılı içerisinde vatandaşlar tarafından 456 adet değerli eşya unutuldu ya da kaybedildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri de, sorumluluk alanında bulduğu para, cep telefonu, cüzdan, çanta, kulaklık, kolye gibi değerli parçaları bularak, sahiplerine teslim etti. Zabıta Dairesi Başkanı Evren Yıldız, bulunan eşyalar hakkında yaptığı açıklamada, “Güvenlik personellerimiz Atatürk Kent Parkı ve Turgutlu Irlamaz Piknik Alanında 24 saat görev başındalar. Buralarda bulunan değerli eşyaların sahiplerine ulaşıp tutanak ile kendilerine teslim ediliyor. Sahiplerine ulaşılamadığımız eşyaları da Emniyet Müdürlüğü Karakol ekiplerine teslim ediyoruz” dedi.