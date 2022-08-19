Malatya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından, marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik etiket denetiminin yanı sıra unlu mamul satışı yapan işyerlerinde ayrıca gramaj ve hijyen kontrolleri yoğunlaştırıldı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından, marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik etiket denetiminin yanı sıra unlu mamul satışı yapan işyerlerinde ayrıca gramaj ve hijyen kontrolleri yoğunlaştırıldı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri marketlerde yaptıkları denetimlerle raf fiyatları ile kasa fiyatlarını karşılaştırdı. Ekipler aynı zamanda ürünlerin son kullanma tarihlerinin de denetimini gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürü Kemal Kargı yapılan denetimlerle ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak genel anlamda vatandaşımızın yoğun şekilde alış veriş yaptıkları marketlerde denetimlerimizi sürdürüyoruz. Raf etiket fiyatları ile kasa fiyatlarının karşılaştırılması ekiplerimiz tarafından gerçekleştiriliyor. Genel anlamda olumsuz bir durumla karşılaşmadık. Denetimlerimiz aralıksız bir şekilde devam edecektir. Zabıta Dairesi Başkanlığı olarak vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmak için çalışmalarımıza hızla devam edeceğiz” diye konuştu.

Unlu mamul ve satışı yapan fırınlarda da denetim yaptıklarını belirten Kargı, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Ekipleri olarak unlu mamul satışı yapan fırınlarda da gramaj kontrolü ile hijyen denetimlerini yaptıklarını ifade ederek, vatandaşların sağlıklı ürünler tüketmesi için denetimlere aralık devam edeceklerini kaydetti.