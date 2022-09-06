Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Personeli, Zabıta Teşkilatının kuruluşunun 196. yılı çerçevesinde Vali Karadeniz ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ü makamında ziyaret etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Personeli, Zabıta Teşkilatının kuruluşunun 196. yılı çerçevesinde Vali Karadeniz ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ü makamında ziyaret etti.

1-7 Eylül arasında kutlanan Zabıta Haftası çerçevesinde Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Zabıta Dairesi Başkanı Evren Yıldız ve daire başkanlığına bağlı personellerle birlikte ilk olarak Manisa Valisi Yaşar Karadeniz’i ziyaret etti. Karadeniz’in ardından Öztozlu, Yıldız ve daire başkanlığına bağlı personeller, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün makamına konuk oldu. Ziyarette, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkan Vekilli Mehmet Güzgülü de yer aldı. Zabıta Dairesi Başkanı Evren Yıldız ve daire başkanlığı personeller Başkan Ergün’e çiçek takdim ederken, Başkan Ergün de zabıta personeliyle pasta keserek haftalarını kutladı.

Zabıta teşkilatının, zor bir görevi yerine getirdiğini ifade eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Vatandaşa hizmet etme noktasında zor bir görevi yerine getiriyorsunuz. Belediyenin yansıması da sahada sizler sayesinde oluyor. Kanun ve yönetmeliğin bizlere verdiği yetki çerçevesinde en iyi şekilde hizmetlerimizi yapmaya çalışıyoruz. Zaman zaman sahada sıkıntılar yaşamış olsak da, vatandaşımızı dinleyerek hakkaniyet içerisinde en doğrusunu yapmanın çabası içerisindeyiz. Tüm zabıta personelimizin haftasını kutluyorum. Allah hepsinden razı olsun” dedi.

Zabıta dairesinin yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi veren Zabıta Dairesi Başkanı Evren Yıldız, “Kanun ve yönetmelikler çerçevesinde sahada görevimizi yerine getiriyoruz. Sizin gücünüzü, desteğinizi her zaman arkamızda hissediyoruz. Teşekkür ediyoruz” dedi. Yıldız ve beraberindeki daire başkanlığı personeli Başkan Ergün’ün ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya ve Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu’yu da ziyaret etti.